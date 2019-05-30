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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Мосгорсуд 13 июня проверит законность приговора футболистам Кокорину и Мамаеву

Как сообщили в пресс-службе суда, будут рассмотрены жалобы защиты и представление прокуратуры

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд 13 июня рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Рассмотрение состоится 13 июня в 11:00 мск", - сказала представитель суда.

Гособвинение в жалобе выразило несогласие с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору", но сроки наказания просит сохранить. Адвокаты осужденных просят полностью исключить статью "Хулиганство" и убрать из приговора составы преступлений, где есть формулировка "из хулиганских побуждений", и переквалифицировать их.

В пресс-службе суда сообщили, что Кокорин и Мамаев будет доставлены на заседание.

"Осужденные будут доставлены в зал судебного заседания", - пояснили в суде.

По желанию осужденных они могут быть доставлены в суд лично, но могут участвовать в заседании по видео-конференц-связи из следственного изолятора.

В новость были внесены изменения (11:47 мск) - добавлены подробности 

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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