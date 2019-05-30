В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших детей после ЧП с батутом

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Четверо из пятерых детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, находятся в состоянии медикаментозного сна, сообщил в четверг ТАСС министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

"Четверо из пятерых пострадавших детей - в реанимации, находятся в состоянии медикаментозного сна", - сказал министр.

Он уточнил, что состояние четверых оценивается как тяжелое, состояние еще одного ребенка - средней степени тяжести, он в отделении травматологии. "У всех ушибы головного мозга, у двоих переломы костей черепа, они в тяжелом состоянии. Психологическая помощь оказывается и родителям, они в шоке от произошедшего, конечно", - добавил Самбуев.

Среди пострадавших, уточнил он, - один мальчик семи лет, девочка шести лет, две четырехлетние и одна трехлетняя девочки. "Срочных операций пока не требуется, прогноз по состоянию пострадавших пока давать рано", - рассказал он.