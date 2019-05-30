Умер четвертый пострадавший при пожаре на заводе в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара в Нижнекамске 19 апреля умер в Республиканской клинической больнице (РКБ), число жертв трагедии выросло до четырех. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

"Подтверждаем, в РКБ осталось трое пострадавших", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

19 апреля на заводе изопрена-мономера ПАО "Нижнекамскнефтехим" во время ремонтных работ на установке БК-3 произошло возгорание. Изначально сообщалось о 17 пострадавших в результате инцидента. По информации предприятия, все пострадавшие - сотрудники двух подрядных организаций: ООО "Причал" и ООО "Строительная-монтажная объединенная компания".

СК РФ по Татарстану после инцидента возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").