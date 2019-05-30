В Кабардино-Балкарии задержали 12 бывших и действующих сотрудников МВД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывшие и действующие сотрудники МВД задержаны в Кабардино-Балкарии по подозрению в создании преступного сообщества. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, фигурантами уголовного дела стал ряд начальников районных отделов полиции и отделений республиканской ГИБДД.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах должностные лица МВД по КБР в составе преступного сообщества получили взятку за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение составило не менее 42 млн рублей", - сообщила Петренко. По ее словам, преступным сообществом руководил заместитель начальника УГИБДД МВД по КБР.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России. "В настоящее время по уголовному делу следователями совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России задержано 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД "Прохладненский". Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается", - отметила представитель СК.

Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении ряда должностных лиц МВД по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в особо крупном размере"). "Со всеми задержанными в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. На территории КБР произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов уголовного дела и иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу", - добавила Петренко.

Как сообщила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк, "назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством".

По ее словам, преступным сообществом была создана законспирированная схема систематического получения взяток за беспрепятственный проезд автомобилей, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, по федеральной трассе Р-217 "Кавказ", территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов Кабардино-Балкарии, а также через КПП "Малка".