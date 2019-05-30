Мэрия Улан-Удэ совместно с органами Ростехнадзора проверит все батуты в городе

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники администрации Улан-Удэ совместно со специалистами органов Ростехнадзора проверят все работающие на открытых площадках в городе батуты после случая травмирования пятерых детей на одном из таких батутов. Об этом сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности руководителя Администрации города Игорь Шутенков.

"Мною дано распоряжение совместно с Ростехнадзором провести проверки всех батутов на открытых площадках. Собственник этого батута - ООО "Восток-сервис". Заключение [о соответствии] здесь было выдано в мае 2019 года, и, наверное, проверяли сам батут, а как он был установлен, будем разбираться. Ростехнадзор с января 2019 года должен давать сертификат соответствия на аттракционы, здесь надо понять, на что они давали: на технический осмотр самого батута или на его использование, способы крепления на месте - трагедия произошла из-за этого [плохого закрепления батута]", - сказал Шутенков.

Он напомнил, что это не первый подобный случай в Улан-Удэ. "Такой же случай был года 2-3 назад на Элеваторе [микрорайон в Железнодорожном районе Улан-Удэ], там тоже батут перевернуло порывом ветра, пострадали дети, - напомнил он. - По результатам проверки виновные будут наказаны. Важно и наказать тех, кто ответственен, и не допустить такие случаи впредь".

ЧП в Улан-Удэ произошло сегодня днем рядом с Домом торговли в Октябрьском районе города. Резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Пять несовершеннолетних в возрасте от 3 до 7 лет пострадали, они, как пояснили в Минздраве Бурятии, упали с высоты третьего этажа. Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации, в состоянии медикаментозного сна, один - в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.