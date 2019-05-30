Петербурженка, которая бросила свою 7-месячную дочь, уже лишалась родительских прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Двадцатилетняя мать, которая оставила свою семимесячную дочь без еды в частном арендованном доме в Санкт-Петербурге, в апреле 2019 года уже была лишена родительских прав в отношении троих детей. Об этом в четверг сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 21 мая, родители оставили дочь без питания одну в частном доме, который они арендовали, а сами скрылись. Плач ребенка услышали родственники собственника дома, ребенка передали врачам, а следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Оставление в опасности", а затем переквалифицировали его по статье "Покушение на убийство".

"Всего у 20-летней петербурженки четверо детей, в отношение троих она была лишена родительских прав в апреле этого года", - говорится в сообщении.

По данным уполномоченного, в 2018 году первые три ребенка по актам полиции были признаны безнадзорными и направлены в дом ребенка.

В настоящее время девочка, которую бросили родители, находится в детской больнице и проходит профилактическое обследование, ее состояние в норме. Орган опеки 29 мая оформил на девочку свидетельство о рождении, поскольку кроме справки из роддома на ребенка не было никаких документов.

Ранее ТАСС сообщал о том, что сотрудники следственного управления совместно с полицией задержали 20-летнюю мать девочки и ее отца 1990 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.