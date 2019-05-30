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Ространснадзор в июне завершит внеплановые проверки после катастрофы SSJ-100

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Ространснадзор планирует завершить в начале июня внеплановые проверки "Аэрофлота", аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного движения (курирует работу диспетчеров) после авиакатастрофы с самолетом SSJ-100, произошедшей 5 мая в московском Шереметьеве. Об этом сообщил ТАСС в четверг советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

"Внеплановую проверку авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного движения [в связи с авиапроисшествием в Шереметьево] планируется завершить в начале июня", - сказал он.

Как сообщилось ранее на сайте ведомства три внеплановые проверки проводятся на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.

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