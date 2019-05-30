Восемь человек пострадали при столкновении минивэна и Lada под Саратовом

САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Восемь человек, по предварительным данным, получили травмы в результате столкновения минивэна Mercedes и автомобиля Lada в Саратовском районе области, сообщили ТАСС в четверг в областной службе спасения.

"В Саратовском районе произошло столкновение минивэна Mercedes и автомобиля Lada, по предварительным данным, травмы получили восемь человек, в основном, травмы легкой и средней тяжести," - сказал собеседник агентства.

В областной службе спасения уточнили, что в момент аварии в Mercedes было шесть человек, они пострадали незначительно и от госпитализации отказались. В Lada травмы получили мужчина и женщина, оба госпитализированы.