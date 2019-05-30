Мосгорсуд признал законным арест адвоката по делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг оставил в силе решение о заключении под стражу главы коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева, обвиняемого по делу о хищении 1 млрд рублей у Росавиации, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Юрьев будет находиться под стражей до 17 июня. Суд огласил только резолютивную часть решения, в которой не указываются его мотивы.

На заседании Юрьев заявил о своей невиновности и просил о смягчении меры пресечения. "Выдвинутые против меня обвинения не имеют оснований, как и доводы [о необходимости] моего заключения под стражу", - сказал Юрьев.

Представитель следствия заявил, что Юрьев может скрыться или оказать давление на свидетелей, находясь на свободе. "Следствие считает, что только нахождение Юрьева под стражей может обеспечить беспрепятственный сбор доказательств", - сказал следователь.

Адвокат Генри Резник, представляющий интересы Юрьева, назвал решение суда произволом и сообщил о намерении подавать кассационную жалобу на него. "Изучив материалы дела, я могу сказать: преступления не было", - заявил адвокат.

Поручительства коллег

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России, члены Совета ФПА и руководители ряда региональных адвокатур поручились за Юрьева. В тексте письма о личном поручительстве отмечается, что представители адвокатуры ручаются за надлежащее поведение Юрьева, за то, что он будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и в суд, не будет препятствовать производству по уголовному делу. Как отметили в пресс-службе, в защиту Юрьева вступил вице-президент ФПА Генри Резник.

Ранее президент ФПА Юрий Пилипенко лично поручился за Юрьева и предложил изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на залог в сумме 1 млн рублей, который готово внести адвокатское сообщество.