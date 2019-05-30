Пропавшая накануне последнего звонка школьница из Адыгеи объявлена в федеральный розыск

МАЙКОП, 30 мая. /ТАСС/. Поиски 16-летней ученицы лицея № 34 Майкопа Дарьи Шопиной, без вести пропавшей накануне последнего звонка 24 мая, уже ведутся на федеральном уровне, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы МВД по Адыгее Байзет Гомлешко.

"Даша Шопина объявлена в федеральный розыск, что позволило правоохранительным органам значительно расширить перечень проводимых мер и зону для розыска подростка. Ориентировки направлены во все близлежащие регионы, информация о розыске девушки размещается на официальных сайтах правоохранительных органов и публикуется в СМИ", - сказал он.

Поиски уже неделю ведут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также волонтеры движения "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что по факту безвестного исчезновения 16-летней ученицы майкопского лицея возбуждено уголовное дело об убийстве. Девушка вышла из лицея около 11:00 24 мая, она собиралась пойти на тренировку по волейболу в Адыгейский государственный университет, однако туда не попала. В полицию обратились родители девушки.