Суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом замгубернатора по ЖКХ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Ростовский областной суд не удовлетворил жалобу адвоката арестованного по подозрению в превышении полномочий заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, оставив его под арестом в СИЗО, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решением Ростовского областного суда постановление Ленинского суда об избрании меры пресечения в отношении Сергея Сидаша в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал судья.

В суде в четверг Сидаш сообщил, что готов давать показания по делу, вину не признает. "Я не признаю себя виновным. Готов давать показания. Буду открытым", - сказал он.

Как сообщил ТАСС адвокат Сидаша Александр Полянский, решение о кассации на сегодняшнее решение облсуда пока не принято. Адвокат в ходе процесса просил избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения. Представитель прокуратуры поддержал следствие и просил оставить без изменения арест.

Чиновник был задержан 21 мая в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". У него дома и на работе прошли обыски. Сообщалось, что дело возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В этот же день Ленинский районный суд города заключил Сидаша под стражу до 19 июля.