{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержан за взятку

Также были задержаны его подчиненный и адвокат

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК, его подчиненный и адвокат задержаны по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Республики Крым с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей, которые они распределили между собой, - сообщила Иванова. - 30 мая в ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области фигуранты были задержаны".

С задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются другие причастные к получению взятки.

По словам Ивановой, уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере") возбуждено в отношении руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК России и подчиненного ему следователя. Обвинение им пока не предъявлено.

Теги
Россия
Кризис на Украине
СМИ: Госбюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Нацбанка Украины
Они почти три года фальсифицировали данные инспекционных проверок, отмечает портал Finbalance
Читать полностью