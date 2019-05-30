Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержан за взятку

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК, его подчиненный и адвокат задержаны по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Республики Крым с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей, которые они распределили между собой, - сообщила Иванова. - 30 мая в ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области фигуранты были задержаны".

С задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются другие причастные к получению взятки.

По словам Ивановой, уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере") возбуждено в отношении руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК России и подчиненного ему следователя. Обвинение им пока не предъявлено.