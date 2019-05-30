СМИ: Госбюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Нацбанка Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против сотрудников Национального банка (НБУ), которые почти три года фальсифицировали данные инспекционных проверок, получая за это денежное вознаграждение. Об этом пишет портал Finbalance.

"Должностные лица НБУ в течение 2017-2019 годов, действуя в интересах руководителей и владельцев ряда банков, проводили формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию финучреждений, зная о несоответствии их происхождения", - пишет в четверг издание Finbalance, не раскрывая ни фамилии сотрудников, ни их количество.

При этом сотрудники Нацбанка "не отражали или вносили недостоверные сведения о нарушениях банков в справки об инспекционных проверках". Отмечается также, что в 2018 году Счетная палата установила "факты неэффективного использования 106 млн гривен (4 млн долларов)", проверяя выполнение сметы расходов НБУ за 2017 год и обязательств по перечислению денег в госбюджет.

Кроме того, утверждают следователи ГБР, с февраля 2019 года сотрудники НБУ пытаются реализовать кредитные портфели банков по заниженной стоимости для "получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам".

Как пишет издание, Печерский суд предоставил доступ ГБР к документам проверок НБУ Сбербанка-Украина, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка Форвард, Кредит Европа Банка, Укрстройинвестбанка, Банка 3/4 и Портал Банка с 1 января по 14 мая 2019 года.