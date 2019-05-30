СК проверит информацию о выселении жильцов из-за большой нагрузки на дом во Владивостоке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить историю о том, что жильцов верхнего этажа выселили из купленной квартиры во Владивостоке из-за большой нагрузки на дом. Как сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко, основанием стал сюжет на одном из федеральных телеканалов о проблемах жителей одного из домов во Владивостоке.

"В нем отмечалось, что, несмотря на то, что жильцы приобретали жилье абсолютно законно, по жалобе председателя ТСЖ суд обязал их освободить помещения. По мнению председателя ТСЖ, нагрузка на конструкцию дома будет меньше без жильцов последнего этажа". При том, как выяснили журналисты, сам последний этаж был возведен застройщиком незаконно.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Приморскому краю провести доследственную проверку и разобраться в обстоятельствах этой истории.