Сын экс-сенатора заявил, что сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сын экс-сенатора Амира Галлямова Тимур раскаялся в том, что сбил на машине инспектора ДПС. По его словам, он сделал это под воздействием наркотиков, сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК Москвы посетили Галлямова в СИЗО "Пресня". Он заявил, что раскаивается в содеянном и совершил преступление под воздействием наркотиков", - сказал Мельников.

Сын экс-сенатора содержится в карантинной камере СИЗО №4, он заявляет, что сильно переживает из-за содеянного.

"Члены ОНК Москвы посетили Галлямова в СИЗО №4 "Медведь". Он сейчас содержится в карантинной камере, за это время он должен пройти медицинское обследование, а также с ним побеседуют психологи, чтобы определить, куда его переводить дальше", - сказал Мельников.

По словам правозащитника, Тимур Галлямов сильно переживает из-за содеянного. "Он тяжело переживает произошедшее. Утверждает, что совершил это деяние под воздействием наркотиков и раскаивается", - сказал Мельников.

26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов был остановлен внедорожник Toyota. Инспектор ДПС попросил предъявить документы на право управления транспортным средством, но водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение и попытался скрыться. Экипажем ДПС было продолжено преследование автомобиля, в результате чего иномарка была остановлена, а ее водитель задержан. Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени был госпитализирован.

Отец задержанного Амир Галлямов с 2007-го по 2012 год был членом Совета Федерации от Амурской области, с мая по декабрь 2012 года - министром спорта Московской области.

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