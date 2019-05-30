СМИ: подозреваемый по делу о взрыве в Лионе действовал от имени ИГ

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Главный подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил следователям, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в четверг телеканал BFM .

На допросе Мохамед Хишем М. признал, что это он изготовил бомбу и оставил ее возле кафе на пешеходной улице в центре города. Он также заявил, что присягнул на верность ИГ.

Ранее сообщалось, что 24-летний выходец из Алжира практически не общается с представителями власти, однако после задержания делал религиозные заявления фундаменталистского толка. Вместе с тем он до последнего времени не относил свои действия на счет какой-либо террористической организации. На его компьютере следователи обнаружили поисковые запросы о джихаде, радикальном исламе, а также изготовлении бомб с дистанционным управлением. Также у него дома нашли материалы для изготовления взрывного устройства, которые он заказал в крупном интернет-магазине на свое имя.