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Расследование взрыва на пешеходной улице в Лионе

СМИ: подозреваемый по делу о взрыве в Лионе действовал от имени ИГ

Мохамед Хишем М. также признал, что сам изготовил бомбу и оставил ее возле кафе на пешеходной улице в центре города

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Главный подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил следователям, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в четверг телеканал BFM.

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На допросе Мохамед Хишем М. признал, что это он изготовил бомбу и оставил ее возле кафе на пешеходной улице в центре города. Он также заявил, что присягнул на верность ИГ.

Ранее сообщалось, что 24-летний выходец из Алжира практически не общается с представителями власти, однако после задержания делал религиозные заявления фундаменталистского толка. Вместе с тем он до последнего времени не относил свои действия на счет какой-либо террористической организации. На его компьютере следователи обнаружили поисковые запросы о джихаде, радикальном исламе, а также изготовлении бомб с дистанционным управлением. Также у него дома нашли материалы для изготовления взрывного устройства, которые он заказал в крупном интернет-магазине на свое имя.

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ФранцияРасследование взрыва на пешеходной улице в Лионе
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