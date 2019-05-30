В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan - женщина 1973 года рождения - получила легкий вред здоровью. Ее пассажиры - два мальчика в возрасте шести лет - погибли", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Авария произошла около 15:30 мск на трассе Санкт-Петербург - Морье во Всеволожском районе: автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По данным УГИБДД, грузовик зарегистрирован в Казахстане. Женщина после ДТП доставлена в больницу.

"По данному факту проводится проверка", - отметили в региональном управлении ГИБДД.