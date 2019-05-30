В Кирове задержали новых фигурантов дела о хищении 37 млн рублей в "Электронном проездном"

КИРОВ, 30 мая. /ТАСС/. Два новых фигуранта задержаны в Кирове по делу о хищении около 37 млн рублей в компании "Электронный проездной", которое было связано с фиктивными сделками по программе для родителей, позволяющей следить за детьми в школе. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Кировской области.

"Задержаны очередные фигуранты уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств компании "Электронный проездной", бывший начальник отдела транспорта администрации города Кирова Олег Чичибабин и бывший гендиректор компании "Автотранспортное предприятие" Николай Дубровин. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Чичибабин находится под домашним арестом, в отношении Дубровина решается вопрос о мере пресечения.

Ранее следственные органы региона возбудили дело о хищении около 37 млн рублей в компании "Электронный проездной", учрежденной муниципальной "Центральной диспетчерской службой" в Кирове. По версии следствия, в 2012-2013 годах в областном центре разработали и внедрили в школах программу "Мама, я пришел", которая позволяла родителям отслеживать посещение ребенком учреждения, вести учет оплаты питания, контролировать меню. Фигуранты дела, зная, что такая программа уже разработана, успешно реализуется и дополнительных расходов не требует, заключили фиктивные сделки и украли деньги компании.

В октябре 2018 года по делу о хищении в компании "Электронный проездной" были задержаны ее директор Анатолий Ганьба, бывший руководитель "Центральной диспетчерской службы" Александр Рыболовлев. Еще один фигурант Дмитрий Никулин, который с 2012 по 2019 годы являлся депутатом Кировской городской Думы, находился в федеральном розыске, в апреле 2019 года его задержали сотрудники УФСБ по Кировской области.