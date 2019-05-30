Экс-начальник полиции в ХМАО осужден на 8,5 года колонии за дачу взятки сотруднику ФСБ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал виновным бывшего начальника ОМВД России по городу Радужный в даче взятки сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле 2017 года начальник органа внутренних дел передал должностному лицу ФСБ России взятку в размере 200 тыс. рублей за получение информации о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению нефти. Он был задержан при передаче денег.

"Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 4 млн рублей. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий")", - говорится в сообщении.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.