МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.

В понедельник, 27 мая, министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что предварительные данные могут быть опубликованы через 2-3 месяца.

"Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений", - сказал Кофман в кулуарах форума "Безопасность на транспорте", отвечая на соответствующий вопрос.