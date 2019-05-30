Директор незаконной бани из Воронежа получил пять с половиной лет за гибель двух человек

ВОРОНЕЖ, 30 мая. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил к пяти с половиной годам колонии генерального директора банного комплекса и хостела, которые он незаконно открыл в Левобережном районе города. Из-за неправильно установленного газового оборудования в бане произошла утечка газа и взрыв, при котором погибли двое мужчин и одна женщина получила травмы, сообщила журналистам пресс-служба СК России.

В декабре 2016 года в бане в Монтажном проезде в Воронеже взорвались газовые баллоны, начался пожар, в котором погибли двое мужчин, одна женщина с ожогами была госпитализирована. Нежилое здание, в котельном помещении которого устроили баню, частично разрушило взрывом, площадь пожара превысила 500 кв. м.

"Собранные следственными органами СК РФ по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 49-летний гендиректор воронежской компании без необходимых разрешений открыл на первом этаже нежилого здания банный комплекс, а на втором этаже - хостел. Чтобы сэкономить, он самостоятельно газифицировал помещения кустарным способом. "Произошла утечка газа, образование опасной концентрации газовоздушной смеси и как следствие - хлопок, повлекший разрушение левой части здания и возгорание строения", - сообщила пресс-служба СК РФ.