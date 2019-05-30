СК возбудил дело после смерти новорожденной в захламленной квартире во Владимире

ВЛАДИМИР, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти новорожденной девочки в захламленной квартире, где содержались 12 кошек, во Владимире. Об этом в четверг сообщается на сайте управления СК по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по результатам сбора данных по обстоятельствам смерти в городе Владимире шестимесячной девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 27 мая родители после кормления положили ребенка в кроватку, после чего разошлись по квартире. Примерно через 20 минут мать обнаружила дочку без признаков жизни. При осмотре места происшествия следователем СК установлено, что семья проживает в квартире в условиях антисанитарии, в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и животных, так как в одной из комнат содержатся 12 кошек.

Судебно-медицинские эксперты не пришли к однозначному выводу о причине смерти ребенка, проводятся гистологические исследования. Учитывая, что на иждивении родителей находится трехлетний сын, приняты безотлагательные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мальчика. После проведения медобследования его передали в детское учреждение под опеку государства.

По данным следствия, 23-летний отец детей ранее был неоднократно судим, не работает. Сейчас собирается полный характеризующий материал на семью, в том числе для оценки действий (бездействия) органов системы профилактики.