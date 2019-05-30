В Смоленской области задержан начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству

ТАСС, 30 мая. Начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству Смоленской области Владимир Шукалов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Владимир Шукалов задержан, его подозревают в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

В УФСБ по Смоленской области от официальных комментариев отказались. В СУ СК по Смоленской области сообщили, что о задержании не знают.

Владимир Шукалов занял пост начальника областного департамента дорожного хозяйства в 2008 году, но спустя год стал сначала директором, а потом генеральным директором в ООО "Амальгама-МТСФ", где проработал до 2011 года. В 2012 году вернулся на должность в администрацию Смоленской области.