Арест экс-замглавы УМВД по Махачкале Ашикова продлили на два месяца

МАХАЧКАЛА, 30 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил до 31 июля арест бывшего замглавы УМВД РФ по Махачкале Раипа Ашикова, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель суда.

"Советский районный суд Махачкалы постановил продлить срок содержания под стражей Раипа Ашикова на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 31 июля 2019 года включительно", - сказал он.

29 марта 2019 года в отношении Ашикова возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). 30 марта он был задержан в аэропорту Махачкалы после прилета из Москвы. 1 апреля Советский районный суд Махачкалы арестовал Ашикова до 31 мая.

13 апреля УФСБ РФ по Дагестану по информации, предоставленной сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Дагестану, задержало брата Раипа Ашикова - и. о. начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). По данному факту руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку.