ФСБ перекрыла крупный межрегиональный канал поставки наркотиков в ЦФО, Урал и Поволжье

ИВАНОВО, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Ивановской области пресекли крупный межрегиональный канал поставок наркотиков в ряд регионов Центральной России, Урала и Поволжья. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность жителя Перми, который занимался оптовым сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин на территории субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Мужчина незаконно приобрел около 10 кг синтетического наркотика для последующего сбыта через так называемые "закладки", но был задержан", - сообщили в пресс-службе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.