СМИ: поиски пропавшего после опрокидывания лодки на Рейне ребенка приостановлены

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Операция по поиску ребенка с лодки, перевернувшейся утром в четверг на Рейне, была приостановлена до утра пятницы. Об этом сообщила газета Le Dernier Nuvel D'Alzas.

По ее информации, жертвами этого происшествия стали три гражданина ФРГ и Румынии, прибывшие в группе туристов отдохнуть на берегу реки в приграничном районе Франции и Германии: погибли двое мужчин и 6-летняя девочка.

Единственный пассажир лодки, которого до сих пор не удалось найти, - 4-летняя девочка. На ее поиски были направлены десятки спасателей из Франции и Германии. В операции также были задействованы несколько вертолетов, водолазы и кинологи с собаками. В целях безопасности была временно прекращена работа расположенной поблизости ГЭС Герстхайма.