Почтальона на Камчатке обвиняют в хищении пенсий и пособий на 2,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела по обвинению почтальона из Петропавловска-Камчатского в хищении пенсий и социальных пособий на 2,5 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Почтальон одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском обвиняется в присвоении и растрате пенсий и пособий, а также подделке официальных документов. Общий ущерб Почте России превысил 2,5 млн рублей", - сказала Елена Матафонова.

Она пояснила, что в 2017-2018 годах почтальон вместе с начальником почтового отделения организовали "пирамиду" для присвоения социальных пособий и пенсий. Подделывая подписи получателей, женщины присваивали чужие деньги. Очередному пенсионеру деньги выдавались за счет того, кому выплаты положены позже по срокам в том же месяце. Если дальнейших получателей не было, почтальон и ее начальник пользовались средствами из кассы отделения Почты России.

"При выявлении преступной деятельности соучастниц в камчатское управление Почты России последовали массовые обращения пенсионеров о причинении им сотрудницами почтового отделения имущественного вреда. Почтальон в содеянном призналась и раскаялась, в то время как ее соучастница - начальник почтового отделения, несмотря на собранную следствием доказательственную базу, вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. Уголовное дело в ее отношении находится в производстве", - сказала Матафонова.

Она добавила, что в качестве свидетелей по делу опрошено больше 50 пенсионеров. В квартирах обеих работниц почты проведены обыски, на их имущество наложен арест. Уголовное дело в отношении почтальона направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.