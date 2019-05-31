МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, грузовик с палеонтологическими материалами был остановлен на трассе в Смоленской области.

"На автодороге Москва - Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тыс. лет, по предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали. Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу", - сказала она, отметив, что операция по пресечению вывоза бивней проводилась совместно с ФСБ.

По ее словам, согласно заключению, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, их примерная стоимость превышает 650 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.