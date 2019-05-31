Пострадавший в Косове российский дипломат проходит обследование в Белграде

"Посольство России в Сербии и наша канцелярия в Приштине, а также российские дипломатические представительства в Нью-Йорке и Брюсселе сегодня, как и накануне, активно занимались решением вопроса обеспечения безопасности и предоставления полноценной медицинской помощи российскому сотруднику Миссии ООН в Косово Михаилу Краснощекову, который серьезно пострадал в результате нападения на него 28 мая косовоалбанского полицейского спецназа. Сегодня Михаил Краснощеков был доставлен в Белград и помещен в лучшую больницу - Военно-медицинскую академию. Незамедлительно начато его всестороннее обследование для постановки диагноза и назначения лечения", - говорится в сообщении.

Посольство России также выразило признательность сербской стороне за максимальное содействие.