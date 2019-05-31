{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове

Пострадавший в Косове российский дипломат проходит обследование в Белграде

Посольство РФ выразило признательность сербской стороне за содействие

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Российский дипломат-сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, пострадавший от действий косовского спецназа, проходит всестороннее обследование в Белграде. Об этом сообщило в четверг вечером посольство России в Сербии.

На эту тему
Обострение ситуации в Косове. Главное

"Посольство России в Сербии и наша канцелярия в Приштине, а также российские дипломатические представительства в Нью-Йорке и Брюсселе сегодня, как и накануне, активно занимались решением вопроса обеспечения безопасности и предоставления полноценной медицинской помощи российскому сотруднику Миссии ООН в Косово Михаилу Краснощекову, который серьезно пострадал в результате нападения на него 28 мая косовоалбанского полицейского спецназа. Сегодня Михаил Краснощеков был доставлен в Белград и помещен в лучшую больницу - Военно-медицинскую академию. Незамедлительно начато его всестороннее обследование для постановки диагноза и назначения лечения", - говорится в сообщении.

Посольство России также выразило признательность сербской стороне за максимальное содействие.

Теги
РоссияСербияОбострение обстановки в Косове
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Операция была проведена в Смоленской области совместно с ФСБ
Читать полностью