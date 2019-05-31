В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

ПЕРМЬ, 31 мая. /ТАСС/. Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в пятницу сообщает пресс-службе ГУ МВД Пермского края на сайте ведомства.

"Сегодня утром в Дзержинском районе города Перми на автобусной остановке "Таврическая" произошло столкновение пассажирских автобусов. В результате аварии четверо пострадавших госпитализированы в больницу. Одному человеку на месте оказана медицинская помощь",- сказано в сообщении пресс-службы.

По информации МВД, по предварительным данным, водитель автобуса во время движения почувствовал себя плохо и допустил наезд на световую опору, после чего транспортное средство въехало в магазин, затем на дорогу и столкнулось с другим пассажирским автобусом. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины произошедшего.

Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в легкой и один - в тяжелом состоянии.