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В Москве из-за дорожного конфликта мужчина ранил из пистолета оппонента

Полиция задержала правонарушителя и изъяла у него травматическое оружие

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. На северо-востоке Москвы мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета из-за дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы московской полиции.

"Накануне на пересечении ул. Осташковская и МКАД в ходе дорожного конфликта, переросшего в драку, водитель машины Citroen Jumper из травматического пистолета выстрелил в живот водителю Volkswagen Multivan 1983 года рождения, после чего скрылся. Пострадавший с ранением был госпитализирован", - сказал он.

Для розыска злоумышленника вводился план "Перехват", в результате которого правонарушителя задержали и изъяли травматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью ").

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