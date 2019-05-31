Число пострадавших при ЧП с батутом в Улан-Удэ увеличилось до шести

УЛАН-УДЭ, 31 мая. /ТАСС/. Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести, родители еще одного ребенка обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

"Вчера вечером обратилась еще одна семья с мальчиком четырех лет, у него ушибы. Он обследован и направлены на амбулаторное лечение", - сказал министр.

По его словам, в крайне тяжелом состоянии продолжает оставаться четырехлетняя девочка, которой была проведена операция. "Ей проведена операция по извлечению костных обломков, по устранению пневмоторакса", - пояснил Самбуев. Также, как и эта девочка, в реанимации в тяжелом состоянии остается мальчик семи лет, врачи продолжают обследование ребенка.

В реанимационном отделении еще две девочки: одна с переломом предплечья и ушибом головного мозга, еще одна - с рвано-ушибленной раной подбородка с переходом на губу и ушибом головного мозга. В травматологическом отделении остается девочка, состояние которой оценивается как средней степени тяжести.

"На сегодня все лекарственные препараты есть, врачи работают. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова мы связались с Минздравом РФ, проконсультировались с главным внештатным нейрохирургом РФ, согласовали объем лечения, кроме того, консультируемся со специалистами Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, - сообщил министр. - Сегодня планируем провести телемедицинские консультации".

ЧП в Улан-Удэ произошло в четверг днем рядом с Домом торговли в Октябрьском районе города: резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Пострадали несовершеннолетние в возрасте от трех до семи лет, они, как пояснили в Минздраве Бурятии, упали с высоты третьего этажа. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей"), проверку начала прокуратура Бурятии. Ранее глава Бурятии сообщал, что всем пострадавшим детям будет выплачена компенсация на необходимое лечение.