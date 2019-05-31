Тела погибших в ДТП с автобусом китайских туристов кремируют и вернут в КНР 2 июня

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Тела двоих погибших в ДТП с автобусом в Приморском крае китайских туристов будут кремированы и отправлены на родину 2 июня, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации края.

ДТП произошло около 09:00 мск 28 мая на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем, по данным властей, находились 43 гражданина Китая. Погибли два человека, 19 пострадали.

"Тела погибших туристов будут кремированы, после чего их отправят на родину. Планируется, что прах вывезут в воскресенье [2 июня]", - сказал представитель пресс-службы.

Остальные туристы из пострадавшей группы, кроме одного, покинули территорию России. Россиянин-водитель, который также пострадал в ДТП, выписан из больницы и помещен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.