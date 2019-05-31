В Кольчугине после контртеррористической операции возбудили уголовные дела

ВЛАДИМИР, 31 мая. /ТАСС/. Уголовные дела о подготовке к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору и финансировании терроризма возбудили по итогам контртеррористической операции, прошедшей в ночь на 22 мая в Кольчугине Владимирской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в УФСБ по Владимирской области.

"22 мая 2019 года СО УФСБ России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к теракту), а также в отношении одного из указанных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, жители Кольчугино, связавшись через интернет с находящимся за рубежом членом международной террористической организации, получили от него необходимые инструкции и вступили в преступный сговор, "направленный на совершение на территории России действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений".

Жители города незаконно приобрели компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства для совершения теракта на территории России. Установлены факты неоднократных денежных переводов одним из жителей члену международной террористической организации.

В ночь на 22 мая в Кольчугине, где сотрудники правоохранительных органов блокировали двоих боевиков в частном доме на окраине города, был введен режим КТО. Террористы оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали ответным огнем. В ходе спецоперации силовики не понесли потерь, среди гражданского населения пострадавших нет. Порядка 15 местных жителей были эвакуированы, им было предоставлено питание. Личности ликвидированных боевиков, по предварительным данным, установлены, они были сторонниками одной из террористических организаций, "поддерживали связь с эмиссарами за рубежом" и готовили теракт в месте массового скопления людей. На месте перестрелки найдены оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.