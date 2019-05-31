В Петербурге госпитализированы двое детей, выпившие антифриз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Двое детей в возрасте семи и восьми лет попали в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии с острым отравлением после того как они, по информации родителей, выпили антифриз. Как сообщили журналистам в пятницу в управлении МВД по городу и Ленинградской области, проводится проверка.

"C острым пероральным отравлением неизвестной технической жидкостью в тяжелом состоянии госпитализированы мальчики 2011 и 2012 года рождения. По предварительной информации, пострадавшие по недосмотру родителей выпили антифриз. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел вечером в четверг. Детей доставили в медучреждение из квартиры на улице Димитрова во Фрунзенском районе города.