Более 12 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии в Нижегородской области

ТАСС, 31 мая. Более 12 тыс. жителей в городе Чкаловске Нижегородской области остались без холодного водоснабжения из-за аварийной ситуации на водосетях, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Из-за аварийной ситуации произошло внеплановое нарушение подачи холодного водоснабжения в городе Чкаловске. Под отключение попало 789 жилых домов с количеством жителей более 12 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, все социально значимые объекты имеют запас питьевой и технической воды на сутки. В городе имеются 4 артезианские скважины и 2 источника с питьевой водой. На месте работают сотрудники предприятия "Водоканал", ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ - 18:00 мск 31 мая.