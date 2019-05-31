В СК назвали возможную причину жесткой посадки самолета в Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Техническая неисправность, по предварительным данным, могла стать причиной жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии. Воздушное судно кустарным способом было переоборудовано для орошения химическими удобрениями сельхозугодий. Об этом сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции руководитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ Максим Ткаченко.

"Предварительная версия - техническая неисправность. Данный самолет иностранного производства был кустарным способом переоборудован для орошения полей химудобрениями, летчики не имели соответствующих прав на управление данным летательным аппаратом. Самолет ни на каком регистрационном учете не состоял", - сказал Ткаченко.

ЧП произошло 28 мая в Приютненском районе Калмыкии. Летчик и его помощник получили травмы при жесткой посадке легкомоторного самолета. Состояние обоих оценивалось как стабильно тяжелое. Сейчас их состояние улучшилось, они будут переведены из реанимации в травматологическое отделение. По словам Ткаченко, потерпевшие - жители Ставропольского края.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, уголовное дело пока еще не возбуждено", - добавил он. Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.