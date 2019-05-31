Водитель затонувшего в Финском заливе катера был пьян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Водитель катера, который затонул в конце апреля в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, в результате чего погибли два человека, управлял судном в нетрезвом состоянии, сообщил журналистам в пятницу руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Сазин на форуме "Безопасность на транспорте", который проходит в Петербурге.

Вечером 27 апреля в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге у Канонерского острова маломерный катер, на борту которого находились девять человек, потерял ход и начал тонуть. Прибывшие спасатели подняли из воды восемь человек. Одна из женщин, которую достали из воды, позже умерла в больнице. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

"Водитель был в [спасательном] жилете, в нетрезвом виде", - сказал Сазин.

Ранее в СК также сообщали, что пассажирам судна не хватило спасательных жилетов. "На судне оказалось всего восемь жилетов, человек там было девять. Одному, кому не хватило жилета, сразу утонул, другая девушка скончалась в реанимации", - отметил Сазин.

Ранее в городском управлении МЧС сообщали ТАСС, что спасатели обнаружили затонувший катер и подняли его на поверхность. Информация об обнаружении тела утонувшего не поступала.