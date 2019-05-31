{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве со счетов фирмы чемпиона России и Европы по тхэквондо украли 12 млн рублей

Кроме того, злоумышленники похитили и удерживали Сергея Чмуля несколько дней

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск мужчин, похитивших и удерживавших почти неделю в неустановленном месте чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тридцатого мая в полицию обратился чемпион России и Европы по тхэквондо Сергей Чмуль, который заявил, что 24 мая к нему в квартиру на улице Плющева в Москве зашли трое неизвестных, представившиеся сотрудниками полиции, и увезли его по другому адресу. Как сообщил заявитель, неизвестные удерживали его до 30 мая, пока он не подписал неустановленные документы, после чего со счетов его фирмы похитили 12 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полиция ведет розыск неизвестных, по данному факту проводится проверка.

Теги
Россия
Суд вернул прокурору дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане
Обвиняемые по этому делу были задержаны в октябре 2017 года
Читать полностью