В Москве со счетов фирмы чемпиона России и Европы по тхэквондо украли 12 млн рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск мужчин, похитивших и удерживавших почти неделю в неустановленном месте чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тридцатого мая в полицию обратился чемпион России и Европы по тхэквондо Сергей Чмуль, который заявил, что 24 мая к нему в квартиру на улице Плющева в Москве зашли трое неизвестных, представившиеся сотрудниками полиции, и увезли его по другому адресу. Как сообщил заявитель, неизвестные удерживали его до 30 мая, пока он не подписал неустановленные документы, после чего со счетов его фирмы похитили 12 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полиция ведет розыск неизвестных, по данному факту проводится проверка.