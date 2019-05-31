{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобиль после ДТП в Подмосковье сбил трех стоявших на обочине людей

Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Один из двух автомобилей после ДТП в Одинцовском районе Подмосковья вылетела на обочину и сбил трех стоявших там пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:12 мск на трассе М-1 "Беларусь" произошло столкновение двух автомашин", - сказал собеседник агентства. От удара при столкновении одна из машин отлетела на обочину, где стояли люди, и сбила их. "Три человека получили травмы и были госпитализированы", - сообщили в региональном главке ведомства.

Пострадавших в обеих машинах нет.

Теги
Россия
Суд вернул прокурору дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане
Обвиняемые по этому делу были задержаны в октябре 2017 года
Читать полностью