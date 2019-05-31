Автомобиль после ДТП в Подмосковье сбил трех стоявших на обочине людей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Один из двух автомобилей после ДТП в Одинцовском районе Подмосковья вылетела на обочину и сбил трех стоявших там пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:12 мск на трассе М-1 "Беларусь" произошло столкновение двух автомашин", - сказал собеседник агентства. От удара при столкновении одна из машин отлетела на обочину, где стояли люди, и сбила их. "Три человека получили травмы и были госпитализированы", - сообщили в региональном главке ведомства.

Пострадавших в обеих машинах нет.