Суд отложил рассмотрение ходатайства об УДО правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 31 мая. /ТАСС/. Намеченное на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков, отложено, сообщил ТАСС адвокат Титиева Петр Заикин.

"Отложено рассмотрение УДО, не все характеризующие материалы передала прокуратура", - сказал он.

Ранее сообщалось, что адвокат Титиева подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО своего подзащитного. В марте 2019 года Шалинский райсуд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения.

Титиева задержали 9 января 2018 года. У него в машине нашли пакет с примерно 200 г марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержится призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".