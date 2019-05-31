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Дело Кирилла Серебренникова

Защита Серебренникова заявила, что ему не предъявляли новых обвинений

Ранее издание Forbes сообщило о появлении нового подозреваемого в деле режиссера
Кирилл Серебренников Антон Новодережкин/ТАСС
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Кирилл Серебренников
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Защита режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ отвергает предъявление им новых обвинений и возбуждение в отношении них новых дел.

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"Никаких новых дел, новых обвинений в отношении Кирилла Серебренникова нет", - сказал корреспонденту ТАСС адвокат Дмитрий Харитонов.

Адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы фигуранта дела Софьи Апфельбаум, сообщила ТАСС, что ей неизвестно о действиях следствия, выходящих за пределы основного дела "Седьмой студии". "Наше дело находится в суде, поэтому никакое другое дело из него выделено быть не может, новых обвинений и обвиняемых также в нем не может появиться", - сказала Поверинова.

Ранее издание Forbes сообщило о возбуждении дела о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ) в отношении петербургского предпринимателя Валерия Синельникова, который, по версии следствия, обналичивал средства для студии Серебренникова.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичДело Кирилла Серебренникова
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