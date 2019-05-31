Уголовное дело возбуждено после смерти осужденного, умершего в ярославской больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного по статье о терроризме Алексея Сидякина, который был доставлен в больницу из СИЗО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области возбудимость уголовное дело по ст. 110 ч. 1 УК РФ ("Доведение до самоубийства") по факту смерти осужденного в СИЗО № 1 [Алексея Сидякина]", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее сообщалось, что областное следственное управление СК проводит проверку обстоятельств смерти осужденного по статье о терроризме Алексея Сидякина. В УФСИН заявили, что умерший в больнице Ярославля Сидякин не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида.