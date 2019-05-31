Военный вертолет Ми-8 задействовали в тушении природных пожаров в Республике Тыва

ТАСС, 31 мая. Вертолет Ми-8АМТШ Центрального военного округа (ЦВО) привлекли к тушению пожаров в Тандинском районе Республики Тыва. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

Ранее сообщалось, что более 100 человек личного состава горной мотострелковой бригады ЦВО и восемь единиц военной техники помогают в тушении пожара в Тандинском районе.

"Для борьбы со стихией в Тандинском районе Республики Тыва вылетел один транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5 от смешанной авиационной эскадрильи, дислоцированной в республике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что действия экипажа вертолета координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.

По данным регионального главка МЧС, степной пожар возник в Тандинском районе на площади 8 гектаров в труднодоступной местности. Из-за усиления ветра площадь пожара увеличилась, и огонь перешел на лесной фонд, создав угрозу селу Межегей, где проживает 1,3 тыс. человек. На данный момент угроза ликвидирована. Администрация района обратилась к жителям шести сел с просьбой не выходить на улицы из-за задымления.