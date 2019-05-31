В Москве задержали предполагаемых похитителей чемпиона России и Европы по тхэквондо

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, подозреваемых в похищении чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля и вымогательстве у него 14 млн рублей.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве совместно с сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых, местонахождение четвертого соучастника устанавливается", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она сообщила, что вечером 24 мая на улице Плющева четверо мужчин, угрожая применением насилия, похитили генерального директора одной из столичных коммерческих компаний. Несколько дней они удерживали его на различных столичных квартирах, требуя за освобождение 14 млн рублей. "Получив все необходимые данные, сообщники осуществили электронный перевод и перевели 12 млн рублей на подконтрольный счет. 30 мая потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы", - рассказала Иванова.

Она не уточнила фамилию потерпевшего. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, речь идет о чемпионе России и Европы 2016 года по тхэквондо Сергее Чмуле, который сейчас работает гендиректором одной из фирм. По словам источника, Чмуль сам обратился в полицию и заявил, что 24 мая в его квартиру на улице Плющева зашли трое неизвестных. Они представились сотрудниками полиции и похитили его. Ради освобождения бывший спортсмен подписал документы, после чего преступникам удалось снять со счетов его фирмы 12 млн рублей.