В Росгвардии считают адекватными ситуации действия сотрудников на фестивале Hip-Hop Mayday

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ во время инцидента на фестивале Hip-Hop Mayday действовали адекватно сложившейся ситуации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В пятницу Telegram-канал Mash опубликовал сообщение, что рэп-исполнитель Noize МС (Иван Алексеев) пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии из-за их действий на фестивале Hip-Hop Mayday 1 мая. Артист считает, что они превысили свои полномочия. Фестиваль прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве.

"На нарушение любого вида законов, уголовного или административного, мы будем реагировать в рамках предоставленных законом полномочий. Что касается тактики действий наших сотрудников, поверьте, реакция идет адекватно ситуации", - сказал Грибакин. По его словам, в Росгвардии внимательно смотрели все публикации по теме фестиваля и отслеживали оценки, которые давались правоохранительным органам. "Не нам, конечно, делать выводы, для этого есть контролирующие органы, но повторюсь, что мы действовали и будем действовать адекватно ситуации и в рамках закона", - отметил Грибакин.

1 мая сотрудники полиции задержали и привлекли к административной ответственности 20 человек, попытавшихся прорваться через ограждение на фестивале Hip-Hop Mayday на стадионе "Лужники". Тогда в правоохранительных органах ТАСС пояснили, что вход для всех был бесплатным, но организаторы мероприятия должным образом не просчитали количество зрителей, которых оказалось очень много, и площадка фестиваля не смогла вместить всех. Для предотвращения уже начинавшейся давки сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, но группа молодых людей начала оказывать правоохранителям сопротивление, кидая в них палки и бутылки. В результате стычки пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Росгвардии.