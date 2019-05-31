В Вологде арестовали приемную мать погибшего от побоев мальчика

ТАСС, 31 мая. Суд в Вологде заключил под стражу Юлию Блохину, приемную мать семилетнего мальчика Степана Кукина, который умер в больнице в апреле 2019 года из-за систематического нанесения побоев, сообщил в пятницу СК РФ на своем сайте .

"Судом принято решение об аресте Блохиной", - говорится в сообщении.

Причиной ареста стало предъявление женщине обвинения по более тяжкой статье в связи со смертью мальчика - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Ей также инкриминируются истязание, оставление ребенка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее обвинения в истязании были предъявлены и супругу Блохиной. По делу также проходят два представителя органов опеки и попечительства, которые обвиняются в халатности и должностном подлоге.

В августе 2018 года мальчика доставили в Вологодскую областную клиническую больницу в состоянии комы с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. В апреле 2019 года он умер. Выяснилось, что ребенка избивали в приемной семье. Его родная мать была лишена родительских прав, она отбывала наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Опекуном выступила двоюродная сестра матери. Приемная семья считалась благополучной, помимо Степана в ней было еще трое родных детей.

Делом занимается центральный аппарат СК.