Моряки с судна Sea Shark вернулись в Россию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Двое членов экипажа нефтяного танкера Sea Shark, задержанного в Египте в конце прошлого года, вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Команда танкера, арестованного в декабре 2018 года за незаконный вход в территориальные воды Египта, состоит из 31 моряка, в том числе 17 граждан Украины, двух россиян, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки и одного гражданина Азербайджана. Ранее домой вернулась группа украинских моряков.

"Два российских моряка, члены экипажа ... "Sea Shark" (флаг Панамы, ИМО 8919154) благополучно вернулись в Россию и уже находятся в кругу своих семей", - говорится в сообщении РПСМ.

По данным профсоюза, в течение полугода моряки находились на судне под охраной и содержались в комнатах для курения, где отсутствовали спальные места. "Все это время власти Египта пытались конфисковать груз - нефть, - однако капитан не разрешал выгрузку, так как у него не было уверенности в безопасности операции. Все, что происходило на борту, не только явное нарушение морского права, но и основных прав человека", - сообщает профсоюз моряков.

Как сообщалось ранее, власти Египта намеревались отпустить экипаж, оставив у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в 56 млн долларов.