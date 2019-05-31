Источник: главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы районной общественной палаты Евгении Исаенковой, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. По предварительным данным, причиной убийства стал личный конфликт", - сказал собеседник агентства.

Исаенкова пропала в ночь на 2 мая. По словам источника, ее тело нашли 4 мая в машине под Раменским. "Предварительно, она была задушена", - добавил собеседник агентства.