В Ярославской области на мальчика упала гранитная плита с мемориала воинам-освободителям

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Гранитная плита с мемориала воинам-освободителям упала на девятилетнего мальчика в Гаврилов-Яме Ярославской области, ребенок получил тяжелые травмы. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В Гаврилов-Яме мальчик полез на мемориал, и гранитная плита упала на него. Ребенок получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в ведомстве, травма была получена в четверг, в настоящий момент ребенок госпитализирован. Сначала мальчик находился в больнице Гаврилов-Ямы, потом был перевезен в Ярославль. Обсуждается его транспортировка на лечение в Москву. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливаются ответственные лица.